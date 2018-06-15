Суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР"

Решение суда обжалованию не подлежит.

Суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР"
Фото: inforesist.org

Красноармейский горрайонный суд Донецкой области 18 мая освободил из-под стражи мужчину, обвиняемого в развязывании и ведении агрессивной войны, участии в террористической организации, нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию, незаконном обращении с оружием и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Определение суда 24 мая было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения в отношении подсудимого на два месяца. В то же время обвиняемый заявил об отсутствии рисков, которые послужили бы причиной продления ареста.

Обвиняемый предоставил договор об аренде квартиры в Селидово Донецкой области и рассказал, что его мать и брат являются гражданами Украины и живут в Одесской области.

"Также коллегия судей не может не согласиться с обвиняемым, что после его освобождения 15 декабря 2017 из-под стражи до 29.12.2017 года (даты повторного избрания меры пресечения) он не уклонился от явки в суд при первом же вызове, что действительно может указывать на его сознание в соблюдении возложенных на него обязанностей", - сказано в решении.

Судьи также учли состояние здоровья обвиняемого, а именно - наличие у него таких заболеваний как хронический панкреатит, хронический гастродуоденит, вегето-сосудистая дистония и вертеброгенная люмбоишиалгия.

В определении не указано имя обвиняемого, но, по информации "Громадського", это гражданин РФ Игорь Кимаковский, которого в 2015 году задержали на блокпосту в Березовом Донецкой области с пистолетом Макарова и свидетельством "снайпера ДНР" с его фото, но выданным на другое имя.

На суде россиянин отметил, что поставлял на оккупированные территории "гуманитарную помощь", восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником "мэра города", устанавливал связь между "Министерством образования "ДНР" и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.

Кимаковский считает, что эти действия "не подпадают под такую квалификацию как развязывание агрессивной войны, и посягательство на целостность и неприкосновенность Украины".

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Решение Красноармейского горсуда не подлежит обжалованию.


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