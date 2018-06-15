В Запорожье при получении $25 тыс. взятки задержан адвокат
Задержанный одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города.
В Запорожье при полученные 25 тыс. долларов взятки задержан адвокат, который одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города.
Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Отмечается, что задержанный требовал через родственника судьи в коллегии судей Хозсуда Запорожской области 35 тыс. долларов за непредставление в Высший совет правосудия жалобы о содеянном, по его мнению, судьями дисциплинарного проступка, решение которых было отменено апелляционной инстанцией.
После получения взятки он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства, которые были заранее идентифицированы, изъяты.
В настоящее время адвокату готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК.
Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен залога.
Напомним, ранее во Львове задержали адвоката при даче $5 тыс. взятки прокурору.
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Политика
15.06.2018 14:05