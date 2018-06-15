Тернопольские депутаты попросили не торговать трусами в праздники

"Еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб".

Тернопольские депутаты попросили не торговать трусами в праздники
Фото: odessa.all.biz

Тернопольские депутаты попросили местных предпринимателей не торговать трусами в праздники.

Как сообщает местное издание "20 минут", с таким предложением на 25-й сессии горсовета выступил депутат-священник от "Батькивщины" Владимир Грында.

"Зеленые праздники относятся к большим государственным праздникам. Иду я по улице 15 апреля, мимо рынка. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб. Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы по большим праздникам таких товаров не продавали", - сказал он.

Предложение развеселило присутствующих в сессионом зале, но все равно нашло поддержку 25 депутатов.

Мэр города Сергей Надал ("Свобода") сказал, что обратится к управлению торговли, быта и защиты прав потребителей с просьбой рекомендовать торговым заведениям не работать во время государственных религиозных праздников.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за МураеваДепутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за Мураева
Депутаты "Самопомочи" разработали законопроект о самоуправлении в КиевеДепутаты "Самопомочи" разработали законопроект о самоуправлении в Киеве
Депутаты дали старт переименованию Кировоградской области в КропивницкуюДепутаты дали старт переименованию Кировоградской области в Кропивницкую
Депутаты призвали лишить Виталия Козловского звания "Заслуженный артист Украины"Депутаты призвали лишить Виталия Козловского звания "Заслуженный артист Украины"
Депутаты предлагают запретить трансляцию ЧМ-2018 из РоSSииДепутаты предлагают запретить трансляцию ЧМ-2018 из РоSSии
Депутаты в Польше урезали себе зарплаты на 20%Депутаты в Польше урезали себе зарплаты на 20%
СБУ заявила о предотвращении провокаций роSSийских спецслужб на майские праздникиСБУ заявила о предотвращении провокаций роSSийских спецслужб на майские праздники
Депутаты обратились в КС по поводу пенсий госслужащимДепутаты обратились в КС по поводу пенсий госслужащим
Депутаты ушли на три недели "майских каникул"Депутаты ушли на три недели "майских каникул"
Депутаты просят КС оценить закон об изменении процесуальных кодексовДепутаты просят КС оценить закон об изменении процесуальных кодексов
Последние новости
Подгружаем последние новости