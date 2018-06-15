Тернопольские депутаты попросили не торговать трусами в праздники
"Еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб".
Тернопольские депутаты попросили местных предпринимателей не торговать трусами в праздники.
Как сообщает местное издание "20 минут", с таким предложением на 25-й сессии горсовета выступил депутат-священник от "Батькивщины" Владимир Грында.
"Зеленые праздники относятся к большим государственным праздникам. Иду я по улице 15 апреля, мимо рынка. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб. Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы по большим праздникам таких товаров не продавали", - сказал он.
Предложение развеселило присутствующих в сессионом зале, но все равно нашло поддержку 25 депутатов.
Мэр города Сергей Надал ("Свобода") сказал, что обратится к управлению торговли, быта и защиты прав потребителей с просьбой рекомендовать торговым заведениям не работать во время государственных религиозных праздников.
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Политика
15.06.2018 14:05