Тернопольские депутаты попросили не торговать трусами в праздники

"Еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб".

Тернопольские депутаты попросили местных предпринимателей не торговать трусами в праздники.

Как сообщает местное издание "20 минут", с таким предложением на 25-й сессии горсовета выступил депутат-священник от "Батькивщины" Владимир Грында.

"Зеленые праздники относятся к большим государственным праздникам. Иду я по улице 15 апреля, мимо рынка. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб. Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы по большим праздникам таких товаров не продавали", - сказал он.

Предложение развеселило присутствующих в сессионом зале, но все равно нашло поддержку 25 депутатов.

Мэр города Сергей Надал ("Свобода") сказал, что обратится к управлению торговли, быта и защиты прав потребителей с просьбой рекомендовать торговым заведениям не работать во время государственных религиозных праздников.