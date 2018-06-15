?РоSSийский омбудсмен: за время голодовки Сенцов поправился на 2 кг

Заявление Москальковой вызвало негативную реакцию в Украине.

За время голодовки отбывающий наказание в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов прибавил в весе два килограмма. Об этом в интервью екатеринбургскому "Четвертому каналу" заявила уполномоченный по правам человека в РоSSии Татьяна Москалькова.

"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день — с его разрешения — получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов. В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", — сказала роSSийский омбудсмен.

Заявление Москальковой вызвало негативную реакцию в Украине. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, в частности, назвала эти слова "адским адом, НКВДшной практикой и геббельсовщиной в одном предложении".

Напомним, осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.

15 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в роSSийскую колонию, где находится Сенцов, но ее не пустили к нему.