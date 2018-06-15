Первый в истории независимой Финляндии террорист получил пожизненный срок

Марокканец Буанан убил двух женщин на площади в Турку летом 2017 года.

Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми в пятницу, 15 июня, вынес приговор 24-летнему марокканцу Абдеррахману Буанану, который в прошлом году напал с ножом на прохожих в городе Турку. От его рук погибли два человека и пострадали еще восемь восемь.

Об этом сообщает Yle.

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного заключения. Помимо этого, преступник должен будет выплатить жертвам компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Осужденный будет направлен в тюрьму Турку для отбытия наказания. Приговор еще может быть обжалован.

Судебный процесс начался в апреле, а собственно заседания длились пять недель. Основные разногласия между сторонами обвинения и защиты касались того, являются ли совершенные преступления первым в истории независимой Финляндии террористическим актом.

Адвокаты обвиняемого настаивали на статье "непредумышленное убийство", хотя сам нападавший признал, что совершал именно теракт. В итоге он был приговорен к пожизненному заключению за убийство и покушения на убийство в террористических целях.

Напомним, Буанан приехал в Финляндию в 2016 году с целью получить вид на жительство и несколько раз попадал в поле зрения полиции из-за увлечения радикальным исламом. В августе 2017 года он напал на прохожих, убив двух женщин. Еще шесть женщин и двое мужчин получили ранения.