Первый в истории независимой Финляндии террорист получил пожизненный срок

Марокканец Буанан убил двух женщин на площади в Турку летом 2017 года.

Первый в истории независимой Финляндии террорист получил пожизненный срок
Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми в пятницу, 15 июня, вынес приговор 24-летнему марокканцу Абдеррахману Буанану, который в прошлом году напал с ножом на прохожих в городе Турку. От его рук погибли два человека и пострадали еще восемь восемь.

Об этом сообщает Yle.

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного заключения. Помимо этого, преступник должен будет выплатить жертвам компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Осужденный будет направлен в тюрьму Турку для отбытия наказания. Приговор еще может быть обжалован.

Судебный процесс начался в апреле, а собственно заседания длились пять недель. Основные разногласия между сторонами обвинения и защиты касались того, являются ли совершенные преступления первым в истории независимой Финляндии террористическим актом.

Адвокаты обвиняемого настаивали на статье "непредумышленное убийство", хотя сам нападавший признал, что совершал именно теракт. В итоге он был приговорен к пожизненному заключению за убийство и покушения на убийство в террористических целях.

Напомним, Буанан приехал в Финляндию в 2016 году с целью получить вид на жительство и несколько раз попадал в поле зрения полиции из-за увлечения радикальным исламом. В августе 2017 года он напал на прохожих, убив двух женщин. Еще шесть женщин и двое мужчин получили ранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд запретил пересчитывать срок заключения по "закону Савченко" после его отменыВерховный Суд запретил пересчитывать срок заключения по "закону Савченко" после его отмены
Трамп назвал сроки денуклеаризации КНДРТрамп назвал сроки денуклеаризации КНДР
Суд сократил тюремный срок зятю короля ИспанииСуд сократил тюремный срок зятю короля Испании
555 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС в первый год555 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС в первый год
В США уроженец Украины получил 26 месяцев тюрьмы за вывоз военного оборудования в РоSSиюВ США уроженец Украины получил 26 месяцев тюрьмы за вывоз военного оборудования в РоSSию
Гройсман рассказал, что получил от Данилюка "непонятное и неадекватное" письмоГройсман рассказал, что получил от Данилюка "непонятное и неадекватное" письмо
Экс-регионал Мураев назвал Сенцова террористомЭкс-регионал Мураев назвал Сенцова террористом
В Израиле террористы хотели убить НетаньяхуВ Израиле террористы хотели убить Нетаньяху
Порошенко призвал молиться, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Руси Украина получила автокефалиюПорошенко призвал молиться, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Руси Украина получила автокефалию
Следствие получило список 47 потенциальных жертв благодаря инсценировке убийства БабченкоСледствие получило список 47 потенциальных жертв благодаря инсценировке убийства Бабченко
Последние новости
Подгружаем последние новости