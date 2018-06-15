Минюст подал иск о ликвидации партии Клименко

Бывший министр сбежал из страны в 2014 году.

Минюст подал иск о ликвидации партии Клименко
Фото: uspishnakraina.com

Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд Киева о ликвидации партии "Успешная страна".

Пресс-служба суда сообщила, что истец просит запретить и принудительно распустить политическую силу.

Партия "Успешная страна" - это политическая сила бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который бежал из страны после смены власти в 2014 году. Он является почетным председателем этой партии.

Клименко - главный подозреваемый по делу о "налоговых площадках". Военная прокуратура установила, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко путем использования схемы с налоговыми площадками украл 788 млн долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
Суд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августаСуд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августа
Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничествеНацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве
Премьер Грузии Квирикашвили подал в отставкуПремьер Грузии Квирикашвили подал в отставку
Дело Клименко о махинациях с НДС более года не передают в судДело Клименко о махинациях с НДС более года не передают в суд
Племянница главы Минюста после его назначения купила две квартиры в центре Киева и "Лексус"Племянница главы Минюста после его назначения купила две квартиры в центре Киева и "Лексус"
Минюст намерен упростить процедуру вывоза детей за границу одним из родителейМинюст намерен упростить процедуру вывоза детей за границу одним из родителей
НБУ подал в суд на Коломойского по месту его жительства в ШвейцарииНБУ подал в суд на Коломойского по месту его жительства в Швейцарии
НАБУ завело дело на одного из лидеров партии "Возрождение"НАБУ завело дело на одного из лидеров партии "Возрождение"
Глава Донецкой ОГА Жебривский подал в отставкуГлава Донецкой ОГА Жебривский подал в отставку
Две трети партий подали пустые финотчеты за 1-й квартал, - КИУДве трети партий подали пустые финотчеты за 1-й квартал, - КИУ
Последние новости
Подгружаем последние новости