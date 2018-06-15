Минюст подал иск о ликвидации партии Клименко

Бывший министр сбежал из страны в 2014 году.

Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд Киева о ликвидации партии "Успешная страна".

Пресс-служба суда сообщила, что истец просит запретить и принудительно распустить политическую силу.

Партия "Успешная страна" - это политическая сила бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который бежал из страны после смены власти в 2014 году. Он является почетным председателем этой партии.

Клименко - главный подозреваемый по делу о "налоговых площадках". Военная прокуратура установила, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко путем использования схемы с налоговыми площадками украл 788 млн долларов.