Пьяному роSSийскому консулу не дали сесть за руль в Киеве
Иван Заворин ушел домой пешком.
Вечером 14 июня киевские полицейские не позволили руководителю консульского отдела посольства РоSSии в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.
Об этом написала в фейсбуке журналистка Алена Лунькова, которая вызвала полицию.
Она видела, как Заворин выпивал в грузинском ресторане "Чачапури", после чего собирался уехать за рулем автомобиля с дипломатическими номерами.
Прибывшие по вызову патрульные предложили дипломату пройти тест на алкоголь, но тот отказался. Полиция не позволила ему сесть за руль. Заворин ушел домой пешком.
Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что атташе посольства РоSSии в Украине Чингиз Мухамадеев совершил наезд на пожилую женщину на пешеходном переходе и пытался избежать огласки.
В октябре 2015 года атташе посольства РФ в Украине Виктор Рышников, управляя автомобилем, влетел в отбойник.
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Политика
15.06.2018 13:05