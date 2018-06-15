Пьяному роSSийскому консулу не дали сесть за руль в Киеве

Иван Заворин ушел домой пешком.

Вечером 14 июня киевские полицейские не позволили руководителю консульского отдела посольства РоSSии в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.

Об этом написала в фейсбуке журналистка Алена Лунькова, которая вызвала полицию.

Она видела, как Заворин выпивал в грузинском ресторане "Чачапури", после чего собирался уехать за рулем автомобиля с дипломатическими номерами.

Прибывшие по вызову патрульные предложили дипломату пройти тест на алкоголь, но тот отказался. Полиция не позволила ему сесть за руль. Заворин ушел домой пешком.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что атташе посольства РоSSии в Украине Чингиз Мухамадеев совершил наезд на пожилую женщину на пешеходном переходе и пытался избежать огласки.