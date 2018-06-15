?В Приднестровье возле украинской границы заметили роSSийскую военную технику

По маршруту Тирасполь - Рыбница прошли три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники.

На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной зафиксировано перемещение колонны роSSийской военной техники.

Об этом сообщают СМИ и пользователи в соцсетях.

"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна русской бронетехники с базы ОГРВ", - написал в Фейсбуке эксперт Артем Филипенко.

Он также опубликовал соответствующее фото и видео.

"14 июня, начиная с 08:30 по маршруту Тирасполь - Рыбница, в направлении Григориополь - Дубэсарь, были установлены три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств "ополченских" структур. Затребовав ответ других участников о передвижении колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянной дислокации и не передвигается по Зоне безопасности. Представители РФ сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года", - говорится в заявлении молдавской стороны Объединенной контрольной комиссии (ОКК).

Напомним, Черноморский флот РоSSии приведен в повышенную боевую готовность якобы из-за возможных провокаций Украины во время ЧМ-2018 по футболу, который проходит в РФ .