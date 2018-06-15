Смолий предложил Рожкову на должность первого замглавы НБУ

Ее нынешнюю должность получит зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод.

Смолий предложил Рожкову на должность первого замглавы НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Председатель Национального банка Яков Смолий подал представление в Совет НБУ на заполнение вакантных должностей в правлении НБУ. Он предлагает назначить Катерину Рожкову первым заместителем главы НБУ, а Сергея Холода - заместителем главы НБУ.

"Председатель НБУ Яков Смолий в соответствии с процедурами сделал соответствующее представление в Совет НБУ кандидатуры Катерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - цитирует FinClub заявление пресс-службы НБУ.

Председатель Национального банка надеется, что Совет НБУ поддержит предложенные им кандидатуры, и вскоре правление заработает в полном составе.

Нынешний зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод победил в конкурсе НБУ на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Этот блок раньше курировал Яков Смолий, будучи первым зампредом НБУ.

Катерина Рожкова занимает должность заместителя главы НБУ с января 2016 года.

В ноябре 2017 года в СМИ были выложены телефонные разговоры Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления. В конце октября сотрудники Национальной полиции провели обыск в доме Рожковой и изъяли у нее мобильный телефон. Расследование касалось банкротства банка "Михайловский".

В феврале 2018 года НАБУ возбудило дело по "пленкам Рожковой".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
ГПУ завела дело на Мураева по статье государственная изменаГПУ завела дело на Мураева по статье государственная измена
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Геращенко предложил создать службу защиты свидетелей и участников уголовного производстваГеращенко предложил создать службу защиты свидетелей и участников уголовного производства
Замглавы АП Филатов: Ко мне НАБУ не обращалосьЗамглавы АП Филатов: Ко мне НАБУ не обращалось
НАБУ расследует незаконное обогащение замглавы АП ФилатоваНАБУ расследует незаконное обогащение замглавы АП Филатова
Жебривскому нашли должность в Генпрокуратуре, - СМИЖебривскому нашли должность в Генпрокуратуре, - СМИ
Смолий: пятый транш МВФ ожидаем к осениСмолий: пятый транш МВФ ожидаем к осени
Аваков предложил ввести временный мораторий на участие жителей ОРДЛО в выборах Рады и Президента после деоккупацииАваков предложил ввести временный мораторий на участие жителей ОРДЛО в выборах Рады и Президента после деоккупации
Премьер Италии предложил пересмотреть санкции против РФПремьер Италии предложил пересмотреть санкции против РФ
В отношении замглавы Минздрава Линчевского открыли дисциплинарное производствоВ отношении замглавы Минздрава Линчевского открыли дисциплинарное производство
Тимошенко предложила парламенту рассмотреть вопрос об увольнении СупрунТимошенко предложила парламенту рассмотреть вопрос об увольнении Супрун
"Они все умрут", - замглавы Минздрава о целесообразности лечения онкобольных за рубежом"Они все умрут", - замглавы Минздрава о целесообразности лечения онкобольных за рубежом
Последние новости
Подгружаем последние новости