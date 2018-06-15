Смолий предложил Рожкову на должность первого замглавы НБУ

Ее нынешнюю должность получит зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод.

Председатель Национального банка Яков Смолий подал представление в Совет НБУ на заполнение вакантных должностей в правлении НБУ. Он предлагает назначить Катерину Рожкову первым заместителем главы НБУ, а Сергея Холода - заместителем главы НБУ.

"Председатель НБУ Яков Смолий в соответствии с процедурами сделал соответствующее представление в Совет НБУ кандидатуры Катерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - цитирует FinClub заявление пресс-службы НБУ.

Председатель Национального банка надеется, что Совет НБУ поддержит предложенные им кандидатуры, и вскоре правление заработает в полном составе.

Нынешний зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод победил в конкурсе НБУ на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Этот блок раньше курировал Яков Смолий, будучи первым зампредом НБУ.

Катерина Рожкова занимает должность заместителя главы НБУ с января 2016 года.

В ноябре 2017 года в СМИ были выложены телефонные разговоры Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления. В конце октября сотрудники Национальной полиции провели обыск в доме Рожковой и изъяли у нее мобильный телефон. Расследование касалось банкротства банка "Михайловский".

В феврале 2018 года НАБУ возбудило дело по "пленкам Рожковой".