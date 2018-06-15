Порошенко анонсировал съезд послов на конец лета
Они будут обсуждать приоритеты Украины на международной арене.
В конце августа в Киеве состоится совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе церемонии подписания закона "О дипломатической службе" в пятницу в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
"Обсуждению наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в конце августа", - сказал он.
Он подчеркнул, что на этом совещании необходимо обсудить и четко определить задачи, которые на сегодня стоят перед дипломатической службой.
"Речь идет не только о защите Украины, это обязательно. Речь идет о развитии и направлении движения нашего государства", - отметил президент.
Напомним, что предыдущее совещание послов Украины состоялось в августе 2016 года.
По состоянию на начало 2018 года должность посла Украины была вакантной в 17 странах.
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15.06.2018 09:24