Суд по Насирову взял перерыв на два месяца

На заседании в пятницу прокурор не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта.

Шевченковский райсуд Киева в пятницу на заседании по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не смог заслушать ни одной страницы обвинительного акта, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Вначале прокурор САП попросил о продлении процессуальных обязанностей Насирову. Защита экс-главы ГФС выступала полтора часа, после этого суд удовлетворил ходатайство

Также сторона защиты ходатайствовала о выезде обвиняемого за границу для лечения, однако суд в этом отказал.

"В связи с долгим рассмотрением ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор САП не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта", - сказано в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 15:30 на 13 августа 2018.

Напомним, прокуроры САП по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 зачитывать полный текст обвинительного акта, состоит из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта. На прошлом судебном заседании 30 мая к заслушиванию обвинения так и не перешли из-за того, что в зале пропало электричество.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".