Штат Иллинойс провозгласил год памяти жертв голодомора в Украине
Ранее Голодомор признали геноцидом 11 американских штатов.
Губернатор американского штата Иллинойс провозгласил 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - сказано в сообщении.
Напомним, Голодомор 1932-33 годов признан геноцидом украинского народа в 11 штатах США: Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.
Кроме того, такое решение приняли парламенты Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.06.2018 04:47
15.06.2018 05:25