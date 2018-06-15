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Штат Иллинойс провозгласил год памяти жертв голодомора в Украине Ранее Голодомор признали геноцидом 11 американских штатов. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa Губернатор американского штата Иллинойс провозгласил 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине. Об этом сообщает посольство Украины в США . "Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - сказано в сообщении. Напомним, Голодомор 1932-33 годов признан геноцидом украинского народа в 11 штатах США : Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе. Кроме того, такое решение приняли парламенты Канады, Австралии, Грузии, Польши , Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.

LB.ua

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