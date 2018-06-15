"Мемориал" насчитал в РоSSии 158 политзаключенных.

Правозащитники отмечают, что "списки заведомо неполны".

Правозащитный центр "Мемориал" в преддверии Чемпионата мира по футболу опубликовал списки заключенных, которых, по мнению правозащитников, в РоSSии преследуют по политическим мотивам.

В списках значатся 158 человек. 50 из них включены в общий список политзаключенных, 108 - в список лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

"Болельщики со всего мира съезжаются в РоSSию, чтобы насладиться игрой любимых команд. Но пока они заполняют трибуны стадионов, в роSSийских тюрьмах остаются сотни политзаключенных. Это не только те, к чьим судьбам уже приковано внимание мировой общественности, как, например, украинский режиссер Олег Сенцов или чеченский правозащитник Оюб Титиев, но и многие другие несправедливо осужденные, о ком рассказать миру не менее важно", - говорится в заявлении центра.

Правозащитники отмечают, что "списки заведомо неполны". В них перечислены только те люди, по делам которых "Мемориалу" удалось "собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать вывод о политически мотивированном и незаконном характере их уголовного преследования".

"Политзаключённые представляют самые разные группы жертв репрессивной политики государства. "Украинский след" явно прослеживается в делах являющихся или являвшихся гражданами Украины Мустафы Дегерменджи, Али Асанова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Андрея Коломийца, Александра Костенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Сергея Литвинова, Владимира Присича, Александра Шумкова и Николая Дадеу. Связаны с антиукраинской кампанией власти и дела граждан РоSSии Дениса Бахолдина и Даниса Сафаргали", - заявляют в "Мемориале".

Стоит отметить, что за три месяца, прошедших с момента публикации предыдущих списков, число политзаключенных в РоSSии выросло на 15 человек.