Силы ООС уничтожили пятерых боевиков

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За прошедшие сутки противник потерял двух террористов во время попытки выйти во фланг подразделения ООС в районе освобожденного ранее Гладосово. Также противник потерял трех боевиков во время попытки овладеть опорными пунктами ВСУ возле н.п. Южное.

Об этом сообщил в ходе брифинга представитель пресс-центра Объединенных сил старший лейтенант Николай Бондарчук.

“На Светлодарском направлении под прицельным огнем противника оказались наши позиции в районе населенных пунктов Гладосово и Луганское, где противник применял огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Также в районе населенного пункта Гладосово зафиксирован выход диверсионно-разведывательной группы противника, которая пыталась выйти во фланг нашим подразделениям. Выдвижение группы было вовремя выявлено и сосредоточенным огнем отброшено. В ходе боя двое террористов из состава ДРГ были уничтожены», — сообщил Бондарчук.

С нашей стороны легко ранен один военнослужащий.

Представитель пресс-центра Объединенных сил также сообщил, что, несмотря на фейковые заявления боевиков о возвращении под контроль населенных пунктов Травневое и Гладосово, украинские воины надежно удерживают занятые позиции.

Также роSSийские оккупационные силы не прекращают попытки вернуть под контроль населенный пункт Южное, на Горловском направлении.

“В течение прошедших суток противник три раза пытался завладеть опорными пунктами на окраинах этого населенного пункта. Самая большая активность таких попыток наблюдалась в ночное время, когда под прикрытием темноты противник малыми группами пытался просочиться на подступы к Торецку. Умелыми действиями подразделений Королевской бригады атаки противника были отражены. Три боевика уничтожены», — сообщил Бондарчук.

Источник: Укринформ


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