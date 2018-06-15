Украина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова

Антониу Гутерреш намерен посетить РоSSию.

Украинская сторона передала официальное письмо от имени 38 стран генеральному секретарю ООН перед его визитом в РоSSию с просьбой оказать содействие в освобождении из роSSийского плена Олега Сенцова и всех остальных политических заложников Кремля. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Сегодня мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 государств, в том числе Украины, стран Евросоюза , США , Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских политических заключенных Кремля. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что это письмо является частью усилий, которые прилагает Президент и Правительство Украины в публичной и непубличной плоскостях, с целью усиления международного давления на Москву по освобождению граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на временно оккупированных территориях Украины и в РоSSии.

"Сегодня исполняется ровно месяц, как голодает Олег Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни Генсек ООН планирует посетить РоSSию. Рассчитываем, что этот вопрос будет поднят во время встреч с роSSийской стороной", - отметил Ельченко.

В письме, в частности, отмечается важность роли ООН в освобождении украинских пленников Кремля и содержится призыв к руководству Организации Объединенных Наций относительно дальнейшего содействия в этом процессе.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова и других политзаключенных.