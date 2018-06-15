Украина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова

Антониу Гутерреш намерен посетить РоSSию.

Украина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова
Антониу Гутерреш
Фото: wikipedia.org

Украинская сторона передала официальное письмо от имени 38 стран генеральному секретарю ООН перед его визитом в РоSSию с просьбой оказать содействие в освобождении из роSSийского плена Олега Сенцова и всех остальных политических заложников Кремля. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Сегодня мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 государств, в том числе Украины, стран Евросоюза, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских политических заключенных Кремля. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что это письмо является частью усилий, которые прилагает Президент и Правительство Украины в публичной и непубличной плоскостях, с целью усиления международного давления на Москву по освобождению граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на временно оккупированных территориях Украины и в РоSSии.

"Сегодня исполняется ровно месяц, как голодает Олег Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни Генсек ООН планирует посетить РоSSию. Рассчитываем, что этот вопрос будет поднят во время встреч с роSSийской стороной", - отметил Ельченко.

В письме, в частности, отмечается важность роли ООН в освобождении украинских пленников Кремля и содержится призыв к руководству Организации Объединенных Наций относительно дальнейшего содействия в этом процессе.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова и других политзаключенных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
Депутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за МураеваДепутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за Мураева
ГПУ завела дело на Мураева по статье государственная изменаГПУ завела дело на Мураева по статье государственная измена
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Стивен Кинг призвал освободить СенцоваСтивен Кинг призвал освободить Сенцова
Украинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега СенцоваУкраинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега Сенцова
Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандалаУкраина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала
В Альянсе нашли замену заседанию комиссии Украина-НАТОВ Альянсе нашли замену заседанию комиссии Украина-НАТО
Порошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложниковПорошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников
Украина выдала Франции турка, причастного к контрабанде 2,3 тонны кокаинаУкраина выдала Франции турка, причастного к контрабанде 2,3 тонны кокаина
Турция может выступить посредником при обмене Сенцова и Кольченко, - ДжемилевТурция может выступить посредником при обмене Сенцова и Кольченко, - Джемилев
Украинская диаспора в Америке проведет однодневную голодовку в поддержку Сенцова Украинская диаспора в Америке проведет однодневную голодовку в поддержку Сенцова
В Москве на оппозиционном митинге развернули плакат в поддержку СенцоваВ Москве на оппозиционном митинге развернули плакат в поддержку Сенцова
Лидеры стран G7 высказались против возвращения РоSSии в "Большую семерку"Лидеры стран G7 высказались против возвращения РоSSии в "Большую семерку"
Последние новости
Подгружаем последние новости