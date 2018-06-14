Участницу "ДНР" приговорили к 8 годам лишения свободы

Женщина выполняла обязанности стрелка и дежурного.

Участницу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в июле 2014 года женщина поступила в незаконное вооруженное формирование "Оплот" террористической организации "ДНР" и заняла должность стрелка. "Она прошла военную подготовку по обращению со стрелковым оружием и в дальнейшем выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых "объектах" с использованием выданного огнестрельного оружия в с. Розсыпне, с целью осуществления вооруженного сопротивления военнослужащим ВСУ, участвующим в проведении антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, в течение октября-ноября 2014 года, правонарушительница осуществляла на территории г. Волновахи и г. Мариуполя выявление мест дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Напомним, рпнее в июне суд приговорил к 4 годам тюрьмы россиянина, который воевал за "ДНР".