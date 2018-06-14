Украинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега Сенцова

Бигун является автором фильма об украинском политузнике Кремля Юрии Яценко.

Украинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега Сенцова
Фото: facebook.com/Slavik Bihun

Режиссер Вячеслав Бигун третий день голодает в поддержку Олега Сенцова и других украинцев, заключенных в РоSSии по политическим мотивам.

В комментарии Радiо Свобода режиссер назвал свои действия «актом духовной солидарности».

«Духовной, ибо, только голодая, могу полнее (хотя, понятно, что не сполна, потому что мы в разных условиях) чувствовать то, что, возможно, чувствует Олег и другие пленники Кремля. Надеюсь, что энергетика этих поступков повлияет на освобождение Олега Сенцова и других наших пленников», – пояснил он.

Бигун является автором нескольких фильмов, среди которых «Сердце мамы Гонгадзе» и «Город ангела». Украинская премьера его фильма «Сильные духом» об украинском политзаключенном в РоSSии Юрии Яценко состоялась 1 июня в Киеве в рамках кинофестиваля «Молодость».

Несколько человек в РоSSии публично объявили о начале голодовки в поддержку украинца Олега Сенцова, содержащегося в колонии за полярным кругом. Одним из первых эту акцию начал журналист издания «Русский репортер» Александр Буртин. Он объявил о своем решении 1 июня, но после того, как Олег Сенцов через адвоката попросил «людей на воле» не голодать из-за него, прекратил акцию.

Кроме того, несколько человек в Украине и РоSSии объявляли однодневные или многодневные голодовки.

Заключенный в РоSSии украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. Сестра Сенцова Наталья Каплан, 8 июня Олега отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Кроме него, в тюрьмах в РоSSии и Крыму голодают также еще двое украинцев: Владимир Балух и Александр Шумков.


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