Роман Билла Клинтона установил рекорд продаж

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Роман бывшего президента США Билла Клинтона побил рекорд продаж за последние три года.

Об этом сообщает Сегодня.

Триллер «Президент пропал» (The President Is Missing) был написан Клинтоном в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном. С момента поступления в продажу 4 июня было продано 250 тысяч копий произведения.

Книга стала самым продаваемым романом с 2015 года, когда был издан бестселлер «Пойди, поставь сторожа! Харпер Ли, за неделю разошедшийся тиражом в 700 тысяч копий.

Роман-триллер рассказывает о президенте США, который пытается защитить страну от мощной кибератаки.


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