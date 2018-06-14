Роман Билла Клинтона установил рекорд продаж
Роман бывшего президента США Билла Клинтона побил рекорд продаж за последние три года.
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Триллер «Президент пропал» (The President Is Missing) был написан Клинтоном в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном. С момента поступления в продажу 4 июня было продано 250 тысяч копий произведения.
Книга стала самым продаваемым романом с 2015 года, когда был издан бестселлер «Пойди, поставь сторожа! Харпер Ли, за неделю разошедшийся тиражом в 700 тысяч копий.
Роман-триллер рассказывает о президенте США, который пытается защитить страну от мощной кибератаки.
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Политика
14.06.2018 18:54