Роман Билла Клинтона установил рекорд продаж

Роман бывшего президента США Билла Клинтона побил рекорд продаж за последние три года.

Об этом сообщает Сегодня.

Триллер «Президент пропал» (The President Is Missing) был написан Клинтоном в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном. С момента поступления в продажу 4 июня было продано 250 тысяч копий произведения.

Книга стала самым продаваемым романом с 2015 года, когда был издан бестселлер «Пойди, поставь сторожа! Харпер Ли, за неделю разошедшийся тиражом в 700 тысяч копий.