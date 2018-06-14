Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала
Телеканал "Интер" сегодня, 14 июня, транслировал начало Чемпионата мира по футболу, который открывал Президент РФ Владимир Путин.
В соцсетях пользователи с возмущением комментируют эту трансляцию. Учитывая, что в этот день представители Национального корпуса обклеили здание Интера листовками, начали предлагать снова вернуться туда и поступить более радикально.
Многие пишут, что сепаратисткий канал уже много раз испытывал терпение украинцев. А в этот раз перешел все границы, хотя была возможность перекрыть выступление В. Путина рекламой или другим видеосюжетом.
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