Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала

Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала

Телеканал "Интер" сегодня, 14 июня, транслировал начало Чемпионата мира по футболу, который открывал Президент РФ Владимир Путин.

Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала

В соцсетях пользователи с возмущением комментируют эту трансляцию. Учитывая, что в этот день представители Национального корпуса обклеили здание Интера листовками, начали предлагать снова вернуться туда и поступить более радикально.

Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала

Многие пишут, что сепаратисткий канал уже много раз испытывал терпение украинцев. А в этот раз перешел все границы, хотя была возможность перекрыть выступление В. Путина рекламой или другим видеосюжетом.


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