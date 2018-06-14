Президент Чехии на брифинге сжег красные трусы

Красные трусы используются как символ во время акций протеста против политики Земана.

Президент Чехии Милош Земан 14 июня провел брифинг в Пражском Граде, во время которого на костре перед журналистами сжег красные трусы, сообщает Радiо Свобода.

При этом чешский президент заявил, что «политика должна делаться на основе обмена ясными доводами, ни в коем случае не на основе нижнего белья». И в подтверждение своих слов бросил в огонь красные трусы.

Этим жестом Земан ответил активистам художественной группы Ztohoven, которые осенью 2015 года вывесили над Пражским Градом – резиденцией чешских королей и президентов большие красные трусы, демонстрируя свое несогласие с политикой президента Милоша Земана. С тех пор красные трусы используются как символ во время акций протеста против политики, которую проводит президент Земан.

О проведении брифинга канцелярия президента Чехии объявили накануне, не сообщив, однако о его теме. Также в офисе Земана отметили, что журналисты не смогут поставить президенту вопросы.

Известный своими пророSSийскими заявлениями президент Чехии Милош Земан имеет в основном церемониальные полномочия, но комментарии Земана в поддержку РоSSии и Путина вызвали определенную обеспокоенность у чешского правительства и западных союзников.

Он также ставит под сомнение эффективность западных санкций против РоSSии из-за ее агрессии в Украине. Земан называет аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году «свершившимся фактом» и считает, что должен быть диалог о компенсации за это «газом, нефтью или деньгами».