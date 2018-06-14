В Альянсе нашли замену заседанию комиссии Украина-НАТО
Несмотря на попытки Брюсселя и Вашингтона, Будапешт продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина—НАТО (КУН) на высшем уровне.
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«На Банковой еще думают, стоит ли соглашаться. Только есть ли выбор? Поскольку в Киеве нацелены на присутствие Порошенко в Брюсселе, других приемлемых вариантов отдельной встречи, посвященной нашей стране и с участием украинского президента, просто нет. Альтернатива — уступить шантажу Будапешта и отказаться от статьи 7. И тогда венгерское правительство согласится на проведение КУН на высшем уровне. Однако поддаться диктату венгров означает изначально занять проигрышную позицию», — отмечает он.
В тоже время в Тбилиси не в восторге от этого предложения, поскольку оно означает, что не будет комиссии Грузия—НАТО на высшем уровне.
«Дело в том, что до последнего времени у грузин с натовцами была только комиссия на уровне министров иностранных дел. В этом году у них появилась возможность впервые провести заседание на уровне глав государств. Инициатива американцев лишает Тбилиси такой прекрасной, с точки зрения политтехнологии, возможности», — добавляет Кравченко.
Совместное с украинцами заседание для грузин — шаг назад. И делать его они не хотят.
«Давно минули те дни, когда Тбилиси рассматривал Киев как локомотив в политике вступления в НАТО. Грузинские власти уже давно не хотят, чтобы вопрос евроатлантической интеграции Грузии рассматривался в связке с Украиной: более последовательные грузины достигли значительно большего прогресса в выполнении своего домашнего задания в реформировании сектора безопасности, обороны и прочих сферах, нежели украинцы», — подытоживает он.
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