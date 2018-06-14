В Альянсе нашли замену заседанию комиссии Украина-НАТО

Несмотря на попытки Брюсселя и Вашингтона, Будапешт продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина—НАТО (КУН) на высшем уровне.

По информации ZN.UA , чтобы обойти вето Будапешта, с подачи Вашингтона в НАТО рассматривают предложение провести отдельное заседание глав государств и правительств стран — членов альянса, посвященное Грузии и Украине, и пригласить на него лидеров этих государств. Об этом пишет обозреватель международной политики Владимир Кравченко в своей статье «Доведет ли «язык» до Брюсселя?»

«На Банковой еще думают, стоит ли соглашаться. Только есть ли выбор? Поскольку в Киеве нацелены на присутствие Порошенко в Брюсселе, других приемлемых вариантов отдельной встречи, посвященной нашей стране и с участием украинского президента, просто нет. Альтернатива — уступить шантажу Будапешта и отказаться от статьи 7. И тогда венгерское правительство согласится на проведение КУН на высшем уровне. Однако поддаться диктату венгров означает изначально занять проигрышную позицию», — отмечает он.

В тоже время в Тбилиси не в восторге от этого предложения, поскольку оно означает, что не будет комиссии Грузия—НАТО на высшем уровне.

«Дело в том, что до последнего времени у грузин с натовцами была только комиссия на уровне министров иностранных дел. В этом году у них появилась возможность впервые провести заседание на уровне глав государств. Инициатива американцев лишает Тбилиси такой прекрасной, с точки зрения политтехнологии, возможности», — добавляет Кравченко.

Совместное с украинцами заседание для грузин — шаг назад. И делать его они не хотят.