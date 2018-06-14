В Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в Крыму
РоSSия обязана защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.
Группа сенаторов из обеих партий инициировала обращение к президенту США Дональду Трампу о введении санкций против РоSSии за нарушение религиозных свобод на Донбассе и в Крыму.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
Проект резолюции представлен двухпартийной группой сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викери.
В резолюции отмечается, что, учитывая тот факт, что власти РоSSии осуществили вторжение в украинский Крым и силой и незаконно его оккупировали, РФ обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.
Отмечается, что в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как подчеркивается, уже имели место в виде, в частности, похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульман из числа крымских татар, верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и христиан-протестантов.
Отдельно в резолюции говорится об аналогичной ответственности РФ за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.
В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины.
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