У журналиста Майкла Щура хотели заказать посты против Павелко
О получении подобных писем сообщили также некоторые другие журналисты и блоггеры.
Известный журналист Майкл Щур получил от одного из Фейсбук-френдов прямое предложение "разгонять" за деньги публикацию одного из интернет-изданий против главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Об этом написал сам Майкл Щур у себя в Facebook. В частности, он опубликовал скрин письма с просьбой размещения у него на странице негативной новости. "Какая будет стоимость поста? Если все хорошо, то закажем серию постов", - написал собеседник.
Сам Щур ответил на такое обращение иронично. "У меня есть условие: Все деньги за пост вы перечисляете на Народный тыл. Потом квитанцию мне сообщением высылаете. В посте я пишу, что за этот пост мне заплатили 50 тыс грн. Стоимость поста – 50 тыс грн", - написал журналист.
"Я же все правильно сделал?" - поинтересовался журналист, обнародовав переписку.
В комментариях к посту о получении подобных писем сообщили также некоторые другие журналисты и блоггеры.
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