Сегодня четвертая годовщина катастрофы самолета Ил-76

Ил-76

Сегодня четвертая годовщина катастрофы самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит боевиками.

Военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророSSийскими боевиками из ПЗРК «Игла». На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли, пишет Укринформ.

Гибель сразу 49 военных стала самой большой с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных сил Украины за период ее независимости. Одновременная гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от исполнения обязанностей ряд военных, в частности и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова, которого впоследствии обвинили в халатности. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал генерал-майора Назарова виновным и осудил его к 7 годам заключения, однако тот подал на апелляцию, рассмотрение которой начато в сентябре 2017 года.

В то же время, 30 января 2017 прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований, их действия квалифицированы как террористический акт.


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