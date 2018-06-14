Порошенко дал старт процедуре создания антикоррупционного суда

Законопроект о фактическом создании ВАКС направлен на анализ ВСП.

Порошенко дал старт процедуре создания антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной Конституцией Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия, после чего Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект.

Кроме того, в парламент уже внесена обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 14 июня. Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект. В соответствии с Конституцией, законопроект о создании суда также должен пройти консультации с Высшим советом правосудия. Впрочем, этот закон должен содержать только одно предложение: "Создать Высший антикоррупционный суд с месторасположением в г. Киеве".


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