Порошенко дал старт процедуре создания антикоррупционного суда

Законопроект о фактическом создании ВАКС направлен на анализ ВСП.

Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной Конституцией Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия, после чего Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект.

Кроме того, в парламент уже внесена обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".