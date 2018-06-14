В парламенте Аргентины проголосовали за легализацию абортов

Теперь законопроект должен быть проголосован в верхней палате.

В парламенте Аргентины проголосовали за легализацию абортов
Фото: lanacion.com.ar

Нижняя палата парламента Аргентины в четверг поддержала исторический законопроект о легализации абортов, предусматривающий разрешение прерывать беременность на сроке до 14 недель, сообщает La Naci?n.

Теперь законопроект должен быть проголосован в верхней палате аргентинского парламента. Против него выступают консервативно настроенные силы и церковь. В поддержку законопроекта проходили многотысячные акции. Их символом стал зеленый платок, который носили на себе сторонники легализации абортов.

Сейчас аборт в Аргентине является преступлением, за исключением случаев, когда беременность является угрозой для жизни и здоровья матери или результатом насилия.

По статистике, ежегодно по всей стране около 500 тыс. женщин совершают подпольные аборты. Около 500 из них при этом погибают.


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