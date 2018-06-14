Пойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствием

Олегу Попеско инкриминируют злоупотребление влиянием, а не взяточничество.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 июня передала в Винницкий городской суд обвинительный акт с соглашениями о признании вины в уголовном производстве по подозрению заместителя прокурора Винницкой области Олега Попеско, адвоката и предпринимателя в получении неправомерной выгоды в размере 5000 долларов.

Деньги зампрокурора с подельниками получили за непривлечение к ответственности заявителя в деле о самовольном захвате земельных участков, сообщает пресс-служба САП. Инкриминируемая Попеско статья не указана, но в сообщении говорится, что ему вменяется "влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства". Судя по всему, Попеско, подписав соглашение о признании вины, получил обвинение по статье 369-2 (злоупотребление влиянием), а не по более жесткой статье 368 (взяточничество) Уголовного кодекса.

Попеско был задержан 11 апреля детективами НАБУ и работниками СБУ при получении денег от адвоката.

По данным издания "20 минут", Попеско был уволен с должности 24 мая. Заявление об отставке он подал сам.

В судебных материалах указаны обстоятельства дела. В начале марта 2018 фермер из Калиновского района обратился к предпринимателю, который занимался покупкой автомобилей под заказ, с просьбой приобрести для него в США автомобиль Mitsubishi Outlander. Во время деловых встреч фермер пожаловался предпринимателю, что против него расследуется уголовное производство по факту самовольного занятия земельного участка. Торговец автомобилями вызвался помочь, сообщив, что контактирует с заместителем прокурора Винницкой области Олегом Попеско. Фермер поехал на встречу с Попеско, и тот сообщил, что сможет помочь в закрытии уголовного производства за $5 тыс.

Взятку решили передать через адвоката, замаскировав ее под вознаграждение за якобы оказанную правовую помощь.

Посредник и адвокат должны были получить еще $ 1 тыс. за свои услуги.