Пойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствием

Олегу Попеско инкриминируют злоупотребление влиянием, а не взяточничество.

Пойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствием
Олег Попеско

Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 июня передала в Винницкий городской суд обвинительный акт с соглашениями о признании вины в уголовном производстве по подозрению заместителя прокурора Винницкой области Олега Попеско, адвоката и предпринимателя в получении неправомерной выгоды в размере 5000 долларов.

Деньги зампрокурора с подельниками получили за непривлечение к ответственности заявителя в деле о самовольном захвате земельных участков, сообщает пресс-служба САП. Инкриминируемая Попеско статья не указана, но в сообщении говорится, что ему вменяется "влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства". Судя по всему, Попеско, подписав соглашение о признании вины, получил обвинение по статье 369-2 (злоупотребление влиянием), а не по более жесткой статье 368 (взяточничество) Уголовного кодекса.

Попеско был задержан 11 апреля детективами НАБУ и работниками СБУ при получении денег от адвоката.

По данным издания "20 минут", Попеско был уволен с должности 24 мая. Заявление об отставке он подал сам.

В судебных материалах указаны обстоятельства дела. В начале марта 2018 фермер из Калиновского района обратился к предпринимателю, который занимался покупкой автомобилей под заказ, с просьбой приобрести для него в США автомобиль Mitsubishi Outlander. Во время деловых встреч фермер пожаловался предпринимателю, что против него расследуется уголовное производство по факту самовольного занятия земельного участка. Торговец автомобилями вызвался помочь, сообщив, что контактирует с заместителем прокурора Винницкой области Олегом Попеско. Фермер поехал на встречу с Попеско, и тот сообщил, что сможет помочь в закрытии уголовного производства за $5 тыс.

Взятку решили передать через адвоката, замаскировав ее под вознаграждение за якобы оказанную правовую помощь.

Посредник и адвокат должны были получить еще $ 1 тыс. за свои услуги.

Первый "транш" фермер передал адвокату 6 апреля, второй - 10 апреля. Тот передал деньги Попеско, но к замгенпрокурору сразу же нагрянули НАБУ и СБУ. В ходе обысков они нашли в гараже $5 тыс, из которых $3100 идентифицированы как предмет взятки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Минобороны назвали причины нехватки боеприпасов на фронтеВ Минобороны назвали причины нехватки боеприпасов на фронте
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
МИД Турции продолжит поднимать вопрос Крыма на всех международных площадкахМИД Турции продолжит поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках
В РоSSии по секретному приказу 2014 года уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГаВ РоSSии по секретному приказу 2014 года уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа
Депутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за МураеваДепутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за Мураева
Блок рекламы


Похожие новости
В Генпрокуратуре заявили, что Ставицкий отказался от сделки со следствием еще в 2016
Полицию Ивано-Франковской области возглавил Владимир ГолубошПолицию Ивано-Франковской области возглавил Владимир Голубош
ГПУ сообщила 4 полицейским Киевской области о подозрении в присвоении 12 млн гривенГПУ сообщила 4 полицейским Киевской области о подозрении в присвоении 12 млн гривен
В Донецкой области СБУ задержала разведчика "ДНР"В Донецкой области СБУ задержала разведчика "ДНР"
Генпрокуратура изъяла 190 тыс. гривен в кабинете главы ГФС Житомирской области (обновлено)Генпрокуратура изъяла 190 тыс. гривен в кабинете главы ГФС Житомирской области (обновлено)
Кадровик ВСУ пойман на взятке за включение в миротворческую миссию в КонгоКадровик ВСУ пойман на взятке за включение в миротворческую миссию в Конго
Два должностных лица управления ГосЧС в Киеве задержаны на взяткеДва должностных лица управления ГосЧС в Киеве задержаны на взятке
Из-за разбитого термометра на одном из участков в Одесской области приостановили выборы в ОТГИз-за разбитого термометра на одном из участков в Одесской области приостановили выборы в ОТГ
Должностных лиц Госпогранслужбы задержали на взятке в 12 тыс. долларовДолжностных лиц Госпогранслужбы задержали на взятке в 12 тыс. долларов
В Одесской области при попытке эвакуировать избирательный участок пострадали 13 полицейскихВ Одесской области при попытке эвакуировать избирательный участок пострадали 13 полицейских
Последние новости
Подгружаем последние новости