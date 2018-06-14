Экс-командиру Харьковского "Беркута" снова не продлили арест

Мера пресечения Шаповалу в виде содержания под стражей истекла еще 18 мая.

Экс-командиру Харьковского "Беркута" снова не продлили арест
Фото: Катерина Серко

Экс-командиру Харьковского «Беркута» Виктору Шаповалову снова не продлили меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Виктор Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к смерти троих и телесным повреждениям разной ступени сложности еще 110 людей на Майдане 18 февраля 2014 года. В апреле 2016 года Шаповалов частично признал свою вину и назвал фамилии «беркутовцев», которые получали боевые патроны. Дело слушается в Подольском суде с марта 2016 года.

После его госпитализации 5 апреля, суд три раза не смог продлить срок содержания под стражей – из больницы не могли установить нормальную связь, и Шаповалов наотрез отказывался участвовать в судебном процессе в режиме видеоконференции.

На предыдущем заседании - 4 июня - судья Юрий Зубец решил отложить слушание почти на месяц, оставив Шаповалова без меры пресечения. Но спустя некоторое время по настоянию прокуратуры решил все же рассмотреть ходатайство о содержании под стражей и назначил слушание на 14 июня.

Прокурор прикрепил к ходатайству копию выписки из больницы о том, что Шаповалов выписан со стационара в понедельник, 11 июня.

Адвокат обвиняемого сообщила, что после выписки он снова попал в больницу с обострением хронического панкреатита и находится на стационаре в военном госпитале. Она настаивает, что Шаповалову нужно продолжать лечение и что он сам придет, в суд когда поправится.

Прокурор Александр Ковальчук попросил суд применить привод.

"Он нарочно уклоняется от судебных заседаний и слег в госпиталь на платной основе после того, как получил повестку. 11 числа он выписался из больницы в удовлетворительном состоянии и больше суток самостоятельно передвигался по городу", - настаивает прокурор.

Судья отказал в приводе и постановил обратиться в госпиталь чтобы установить ориентированное время лечения.

Мера пресечения Шаповалу в виде содержания под стражей истекла еще 18 мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Минобороны назвали причины нехватки боеприпасов на фронтеВ Минобороны назвали причины нехватки боеприпасов на фронте
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
МИД Турции продолжит поднимать вопрос Крыма на всех международных площадкахМИД Турции продолжит поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках
В РоSSии по секретному приказу 2014 года уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГаВ РоSSии по секретному приказу 2014 года уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа
Депутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за МураеваДепутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за Мураева
Блок рекламы


Похожие новости
Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандалаУкраина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала
Порошенко снова потребовал отменить залоги для коррупционеровПорошенко снова потребовал отменить залоги для коррупционеров
Регламентный комитет признал представление на Пономарева необоснованнымРегламентный комитет признал представление на Пономарева необоснованным
Донецкая фильтровальная станция снова обесточенаДонецкая фильтровальная станция снова обесточена
Меркель не видит оснований для возвращения РоSSии в G8Меркель не видит оснований для возвращения РоSSии в G8
Адвокат Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловал его арестАдвокат Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловал его арест
Московский суд арестовал украинца, заподозренного в контрабанде военных запчастейМосковский суд арестовал украинца, заподозренного в контрабанде военных запчастей
Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию и окрестностиБоевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию и окрестности
Подозреваемого в госизмене переводчика Гройсмана оставили под арестомПодозреваемого в госизмене переводчика Гройсмана оставили под арестом
Вышинского оставили под арестомВышинского оставили под арестом
Последние новости
Подгружаем последние новости