Экс-командиру Харьковского "Беркута" снова не продлили арест

Мера пресечения Шаповалу в виде содержания под стражей истекла еще 18 мая.

Экс-командиру Харьковского «Беркута» Виктору Шаповалову снова не продлили меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Виктор Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к смерти троих и телесным повреждениям разной ступени сложности еще 110 людей на Майдане 18 февраля 2014 года. В апреле 2016 года Шаповалов частично признал свою вину и назвал фамилии «беркутовцев», которые получали боевые патроны. Дело слушается в Подольском суде с марта 2016 года.

После его госпитализации 5 апреля, суд три раза не смог продлить срок содержания под стражей – из больницы не могли установить нормальную связь, и Шаповалов наотрез отказывался участвовать в судебном процессе в режиме видеоконференции.

На предыдущем заседании - 4 июня - судья Юрий Зубец решил отложить слушание почти на месяц, оставив Шаповалова без меры пресечения. Но спустя некоторое время по настоянию прокуратуры решил все же рассмотреть ходатайство о содержании под стражей и назначил слушание на 14 июня.

Прокурор прикрепил к ходатайству копию выписки из больницы о том, что Шаповалов выписан со стационара в понедельник, 11 июня.

Адвокат обвиняемого сообщила, что после выписки он снова попал в больницу с обострением хронического панкреатита и находится на стационаре в военном госпитале. Она настаивает, что Шаповалову нужно продолжать лечение и что он сам придет, в суд когда поправится.

Прокурор Александр Ковальчук попросил суд применить привод.

"Он нарочно уклоняется от судебных заседаний и слег в госпиталь на платной основе после того, как получил повестку. 11 числа он выписался из больницы в удовлетворительном состоянии и больше суток самостоятельно передвигался по городу", - настаивает прокурор.

Судья отказал в приводе и постановил обратиться в госпиталь чтобы установить ориентированное время лечения.

Мера пресечения Шаповалу в виде содержания под стражей истекла еще 18 мая.