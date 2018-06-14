Известные спикеры Трампа собираются уйти от него - CBS

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Двое наиболее известных публичных лиц команды президента США Дональда Трампа – секретарь Белого дома Сара Сандерс и ее первый заместитель Радж Шах – планируют уйти из администрации.

Об этом говорится в сообщении в среду центрального американского телеканала CBS News со ссылкой на источники в Белом доме, передает Укринформ.

«Пресс-секретарь Сара Сандерс и первый зампред Радж Шах планируют уйти»,- цитирует издание один из источников.

При этом уточняется, что Сандерс, которая стала одним из доверенных лиц президента после ухода директора по коммуникациям Белого дома Гоуп Гикс, рассказала друзьям, что планирует покинуть администрацию в конце года.

Что касается Раджа Шаха, то он еще не определился, когда именно собирается уйти. Однако ни Сандерс, ни Шах пока не прокомментировали официально запросы журналистов по этому вопросу.

В то же время, сообщается, что в департаменте коммуникаций Белого дома все еще хранится вакантными несколько должностей, которые, скорее всего, останутся незаполненными в течение ближайшего времени.


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