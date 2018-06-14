Дело об убийстве полковника Хараберюша передано в суд

Юлии Прасоловой грозит пожизненное.

Дело об убийстве полковника Хараберюша передано в суд
Фото: capital.ua

Обвинительный акт против дончанки Юлии Прасоловой, задержанной в октябре 2017 года по подозрению в убийстве полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша, направлен в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Следствие установило, что Прасолова по заданию "ДНР" 31 марта 2017 года прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области полковник Александр Хараберюш.

Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль автомобиля и начал движение, обвиняемая позвонила на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его.

В результате взрыва офицер погиб на месте.

Мотивом убийства указана эффективная работа Хараберюша в зоне АТО, а целью - запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.

Прасоловой вручен обвинительный акт по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека, наказывается тюрьмой на срок 10-15 лет или пожизненным заключением) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников теракта продолжается.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос допускал причастность группы диверсантов, в которой состояла Прасолова, к убийству начальника спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала и другим резонансным убийствам.


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