Процесс избрания руководства ГБР не является правильным, - Геращенко

Нардеп считает, что назначать должностных лиц ГБР должен назначать президент, или премьер.

Член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко считает, что должностных лиц на руководящие должности в Государственное бюро расследований должна избирать не комиссия, а назначать президент, или премьер-министр.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве , передает корреспондент LB.ua.

"В законе о ГБР, к сожалению, были заложены недостатки. Дело в том, что порядок избрания руководства и сотрудников в ГБР, на мой взгляд неправильный. К сожалению, после Революции Достоинства мы пошли на отбор в высшее руководство правоохранительных органов при помощи разного рода комиссии. Так, был избран руководитель НАБУ, руководитель САП. Но у меня есть вопрос: кто будет нести свою ответственность, в случае, если кто-то из руководителей этих органов не будет соответствовать своей должности? Отвечаю, никто не будет нести ответственности", - сказал Геращенко.

"Я бы не хотел, чтобы у нас были другие законы, которые таким путем отбирали руководство. Дело в том, что если есть политическая ответственность, например, премьер-министра, или президента, которые назначает человека на ту или иную должность, и этот человек работает плохо, то премьер или президент несет за это политическую ответственность" , - пояснил он.

Геращенко также выразил надежду, что законопроект, который вносит изменения в закон ГБР, будет проголосован до каникул Верховной Рады.

Напомним, ранее комиссия при ГБР определилась с датами конкурсов на вакантные должности - 16 июня конкурсанты будут проходить тесты, а 21 июня - практические задания.