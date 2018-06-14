Процесс избрания руководства ГБР не является правильным, - Геращенко

Нардеп считает, что назначать должностных лиц ГБР должен назначать президент, или премьер.

Процесс избрания руководства ГБР не является правильным, - Геращенко
Фото: пресс-служба НФ

Член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко считает, что должностных лиц на руководящие должности в Государственное бюро расследований должна избирать не комиссия, а назначать президент, или премьер-министр.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

"В законе о ГБР, к сожалению, были заложены недостатки. Дело в том, что порядок избрания руководства и сотрудников в ГБР, на мой взгляд неправильный. К сожалению, после Революции Достоинства мы пошли на отбор в высшее руководство правоохранительных органов при помощи разного рода комиссии. Так, был избран руководитель НАБУ, руководитель САП. Но у меня есть вопрос: кто будет нести свою ответственность, в случае, если кто-то из руководителей этих органов не будет соответствовать своей должности? Отвечаю, никто не будет нести ответственности", - сказал Геращенко.

"Я бы не хотел, чтобы у нас были другие законы, которые таким путем отбирали руководство. Дело в том, что если есть политическая ответственность, например, премьер-министра, или президента, которые назначает человека на ту или иную должность, и этот человек работает плохо, то премьер или президент несет за это политическую ответственность" , - пояснил он.

Геращенко также выразил надежду, что законопроект, который вносит изменения в закон ГБР, будет проголосован до каникул Верховной Рады.

Напомним, ранее комиссия при ГБР определилась с датами конкурсов на вакантные должности - 16 июня конкурсанты будут проходить тесты, а 21 июня - практические задания.


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