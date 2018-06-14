В НАТО ждут от закона о нацбезопасности четкого разграничения функций силовых органов

"Это даст возможность более целенаправленно предоставлять финансовую помощь Украине".

Представительство НАТО в Украине рассчитывает, что Верховноя Рада примет закон о нацбезопасности, в котором будет четко разграничены функции силовых органов.

Об этом на конференции в Киеве заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент LB.ua.

"С нашей точки зрения закон о национальной безопасности является ключевым, основой и фундаментом для разграничения функций силовых органов Украины. Этот закон будет обеспечивать синергию всех силовых органов. Уже более 20 месяцев представители НАТО и консультативной миссии сотрудничали с представителями украинских структур для обмена опытом и самыми лучшими практиками для подготовки этого закона. Этот процесс продолжается после принятия закона в первом чтении несколько месяцев назад", — заявил он.

Винников отметил, что альянс пристально следит за подготовкой законопроекта о нацбезопасности ко второму чтению.

"Мы призываем украинских коллег обеспечить четкое разграничение полномочий между разными органами в этой сфере. Это позволит нам понять структуру, которая будет применена в Украине. И это даст возможность нам более целенаправленно предоставлять свою финансовую помощь Украине", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщалось ранее, в парламенте прогнозируют принятие законопроекта о нацбезопасности во втором чтении и в целом уже на следующей пленарной неделе.

В первом чтении он был принят 5 апреля.