?Сытник: некоторые фигуранты дел НАБУ праздновали победу, увидев текст закона об Антикоррупционном суде

"Я ожидал, что что-то подобное произойдет, и оно произошло".

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что скандальную правку об апелляции нужно убрать из закона об Антикоррупционном суде.

"У нас есть информация, что некоторые фигуранты праздновали победу, когда увидели финальный текст этого закона", - заявил он на пресс-конференции в Киеве , сообщает корреспондент LB.ua.

По его словам, эта правка - "нюанс, возможно, чисто технический с точки зрения текста закона", но она является концептуальной с точки зрения запуска антикоррупционной юстиции.

"Это существенный шаг назад. Я ожидал, что что-то подобное произойдет, и оно произошло", - добавил Сытник.

При этом он считает, что парламент вполне может во время рассмотрения парламентом отдельного закона о создании антикоррупционного суда этот нюанс устранить.

Напомним, 14 июня 2018 года в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Накануне, после того как закон появился в официальной прессе, стало известно, что во время принятия в него была принята правка, согласно которому апелляции по делам НАБУ, уже переданным в суды, будут рассматривать суды общей юрисдикции, а не новый Антикоррупционный суд.

Это касается, например, дел против экс-главы ГФС Романа Насирова и бывшего нардепа Николая Мартыненко.

Некоторые депутаты Верховной Рады и "Центр противодействия коррупции" заявили, что правка по апелляции не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Комитет, однако заявил, что правка не просто рассматривалась на заседании, но и была согласована с Венецианской комиссией.