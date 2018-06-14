В Донецке пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ
Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей.
В оккупированном Донецке вооруженный человек в состоянии алкогольного опьянения бросил молоток в наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 12 июня.
"Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившейся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей, а мужчина покинул место происшествия.
"После этого член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины", - отмечается в отчете. Напомним, 31 мая вблизи Петровского Донецкой области на расстоянии менее 300 метров от патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв.
В апреле прошлого года работник СММ ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области.
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