В Донецке пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей.

В Донецке пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ
Архивное фото
Фото: facebook.com/ato.news

В оккупированном Донецке вооруженный человек в состоянии алкогольного опьянения бросил молоток в наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 12 июня.

"Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившейся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей, а мужчина покинул место происшествия.

"После этого член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины", - отмечается в отчете. Напомним, 31 мая вблизи Петровского Донецкой области на расстоянии менее 300 метров от патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв.

В апреле прошлого года работник СММ ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области.


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