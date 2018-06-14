Верховный Суд запретил пересчитывать срок заключения по "закону Савченко" после его отмены

Закон был отменен 20 июня 2017 года, но некоторые суды продолжали его применять.

Верховный Суд запретил пересчитывать срок заключения по "закону Савченко" после его отмены
Фото: argumentua.com

Верховный Суд запретил пересчитывать срок заключения осужденным по "закону Савченко" после его отмены 21 июня 2017 года.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 6 июня объединенной палатой Верховного Суда по инициативе Генпрокуратуры предоставлено правовое заключение относительно применения нормы ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса в редакции закона от 26 ноября 2015 года "О внесении изменения в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания".

В решении Верховного Суда говорится, что правила зачисления предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 72 Уголовного кодекса, нельзя считать определяющими "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК.

"С учетом изложенного, ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса в редакции закона от 26.11.2015 №838-VIIИ ("закона Савченко") не применяется после вступления 21.06.2017 в силу новой редакции этой нормы. Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день такого заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого закона", - отмечается в сообщении.

Заключения о применении норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий.

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года. В январе 2016 года, согласно данному закону, вышел из тюрьмы судья Игоря Зварич, которого приговорили к 10 годам тюрьмы за взяточничество. Кроме того, суд скостил срок осужденному к 8 годам тюрьмы Андрею Слюсарчуку, известному как "доктор Пи", и он вышел на свободу. В апреле вышел из тюрьмы осужденный за убийство бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, а организатор самой масштабной строительной аферы "Элита-центра" Александр Волконский (Шахов) вышел из СИЗО.

К ноябрю 2016 года по "закону Савченко" досрочно были освобождены из мест заключения 8,5 тыс. человек, подлежали освобождению 35 тыс. человек. Из уже освобожденных лиц 906 совершили повторные преступления, в частности 27 убийств, 21 нанесение тяжелых телесных повреждений, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества и 23 хулиганства.

18 мая Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко".

20 июня 2017 года "закон Савченко" был отменен, но некоторые суды продолжили его применять и пересчитывать срок заключения осужденным.


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