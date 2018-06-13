ГПУ завершила заочное расследование в отношении шести бывших налоговиков

В 2012-2013 годах подозреваемые завладели 3,1 млрд грн из госбюджета.

Генеральная прокуратура Украины 17 мая завершила заочное досудебное расследование в отношении шести бывших сотрудников налоговых органов.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой беглым экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации, куда входил в том числе бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, занимая руководящие должности в органах налоговой службы завладели 3,1 млрд грн из госбюджета путем незаконного возмещения НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Экс-чиновников подозревают по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (совершение преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности).

Обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, 24 мая 2017 года в 15 областях Украины провели одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства против бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок". Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, который находится в международном розыске.

По информации ГПУ, деятельность преступной организации Клименко по созданию "налоговых площадок" нанесла ущерб государству на сумму 96 млрд грн.