Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники
Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.
Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".
Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.
Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, СНБО готовит либерализацию внешнеэкономической деятельности в оборонном секторе.
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Политика
13.06.2018 14:17