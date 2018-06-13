Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, СНБО готовит либерализацию внешнеэкономической деятельности в оборонном секторе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложниковПорошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников
Порошенко выступил на церемонии запуска газопровода TANAPПорошенко выступил на церемонии запуска газопровода TANAP
Порошенко встретился в Турции с президентом СербииПорошенко встретился в Турции с президентом Сербии
Порошенко рассказал, сколько получают украинские бойцы на передовойПорошенко рассказал, сколько получают украинские бойцы на передовой
США ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБСША ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБ
Порошенко подписал закон об Антикорупционном судеПорошенко подписал закон об Антикорупционном суде
Порошенко мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 годаПорошенко мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года
Данилюк рассказал о своем разговоре с ПорошенкоДанилюк рассказал о своем разговоре с Порошенко
Порошенко и фюрер РФ провели телефонный разговорПорошенко и фюрер РФ провели телефонный разговор
Донбасс никогда не будет роSSийским, - ПорошенкоДонбасс никогда не будет роSSийским, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости