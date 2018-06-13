В Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме

Весной 2014 года мужчина бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам.

В Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме
Фото: vchasnoua.com

Полицейские Славянска задержали жителя района за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Весной 2014 года житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. 38-летний мужчина признался правоохранителям, что рыл окопы и осуществлял незаконную фильтрацию - выявлял проукраински настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж", - говорится в сообщении.

После освобождения города от боевиков мужчина скрылся в храме, рассчитывая, что о нем "забудут".

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Напомним, ранее в Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР".


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