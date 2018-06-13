Верховный Суд отменил оправдательный приговор генералу Госпогранслужбы Лантвойта
Дело будет повторно рассмотрено в суде апелляционной инстанции.
Верховный Суд отменил оправдательный приговор бывшему начальнику департамента обеспечения Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанту Олегу Лантвойту.
Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.
"13.06.2018 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокурора военной прокуратуры Центрального региона Украины в уголовном производстве в отношении директора департамента материально-технического обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
Так, 14 мая 2014 года Лантвойт получил по предварительной договоренности взятку в размере 349 100 гривен за содействие в победе определенных коммерческих структур на тендере и заключении договоров о поставках имущества для Госпогранслужбы.
3 ноября 2015 года Дарницкий райсуд Киева признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества.
Также суд лишил обвиняемого воинского звания "генерал-лейтенант".
Однако, 18 июля 2017 года Апелляционный суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденного и его защитников, отменил обвинительный приговор и закрыл уголовное производство на основании п. 3 ст. 284 (недоказанность в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса.
"Рассмотрев кассационную жалобу военной прокуратуры Центрального региона Украины, Верховный Суд принял во внимание доводы военных прокуроров региона и Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры о незаконности постановления Апелляционного суда Киева, отменил его и назначил рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции", - добавил Лысенко.
Напомним, Лантвойт работал в Гопспогранслужбе с 2002 года.
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