?Верховный Суд отменил оправдательный приговор генералу Госпогранслужбы Лантвойта

Дело будет повторно рассмотрено в суде апелляционной инстанции.

Верховный Суд отменил оправдательный приговор бывшему начальнику департамента обеспечения Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанту Олегу Лантвойту.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

"13.06.2018 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокурора военной прокуратуры Центрального региона Украины в уголовном производстве в отношении директора департамента материально-технического обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Так, 14 мая 2014 года Лантвойт получил по предварительной договоренности взятку в размере 349 100 гривен за содействие в победе определенных коммерческих структур на тендере и заключении договоров о поставках имущества для Госпогранслужбы.

3 ноября 2015 года Дарницкий райсуд Киева признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Также суд лишил обвиняемого воинского звания "генерал-лейтенант".

Однако, 18 июля 2017 года Апелляционный суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденного и его защитников, отменил обвинительный приговор и закрыл уголовное производство на основании п. 3 ст. 284 (недоказанность в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса.

"Рассмотрев кассационную жалобу военной прокуратуры Центрального региона Украины, Верховный Суд принял во внимание доводы военных прокуроров региона и Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры о незаконности постановления Апелляционного суда Киева , отменил его и назначил рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции", - добавил Лысенко.

Напомним, Лантвойт работал в Гопспогранслужбе с 2002 года.