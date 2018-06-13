Верховный Суд отменил оправдательный приговор генералу Госпогранслужбы Лантвойта

Дело будет повторно рассмотрено в суде апелляционной инстанции.

?Верховный Суд отменил оправдательный приговор генералу Госпогранслужбы Лантвойта
Фото: Анатолий Матиос

Верховный Суд отменил оправдательный приговор бывшему начальнику департамента обеспечения Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанту Олегу Лантвойту.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

"13.06.2018 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу прокурора военной прокуратуры Центрального региона Украины в уголовном производстве в отношении директора департамента материально-технического обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Так, 14 мая 2014 года Лантвойт получил по предварительной договоренности взятку в размере 349 100 гривен за содействие в победе определенных коммерческих структур на тендере и заключении договоров о поставках имущества для Госпогранслужбы.

3 ноября 2015 года Дарницкий райсуд Киева признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Также суд лишил обвиняемого воинского звания "генерал-лейтенант".

Однако, 18 июля 2017 года Апелляционный суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденного и его защитников, отменил обвинительный приговор и закрыл уголовное производство на основании п. 3 ст. 284 (недоказанность в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса.

"Рассмотрев кассационную жалобу военной прокуратуры Центрального региона Украины, Верховный Суд принял во внимание доводы военных прокуроров региона и Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры о незаконности постановления Апелляционного суда Киева, отменил его и назначил рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции", - добавил Лысенко.

Напомним, Лантвойт работал в Гопспогранслужбе с 2002 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Приговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент НидерландовПриговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент Нидерландов
Верховный Суд отказался пересматривать приговор роSSийскому военному АгеевуВерховный Суд отказался пересматривать приговор роSSийскому военному Агееву
Суд вынес "засекреченный" приговор соратнику СаакашвилиСуд вынес "засекреченный" приговор соратнику Саакашвили
Гослекслужба отменила временный запрет на вакцины от полиомиелита и АКДСГослекслужба отменила временный запрет на вакцины от полиомиелита и АКДС
По просьбе Ким Кардашьян Трамп помиловал приговоренную к пожизненному женщинуПо просьбе Ким Кардашьян Трамп помиловал приговоренную к пожизненному женщину
Верховный Суд отменил увольнение "судьи Майдана"Верховный Суд отменил увольнение "судьи Майдана"
Суд ЕС отменил решение о заморозке активов АрбузоваСуд ЕС отменил решение о заморозке активов Арбузова
Защита Сущенко обжаловала его приговорЗащита Сущенко обжаловала его приговор
Власти Украины сочли приговор Сущенко беспрецедентным и бесчеловечнымВласти Украины сочли приговор Сущенко беспрецедентным и бесчеловечным
РоSSийский суд приговорил Сущенко к 12 годам лишения свободыРоSSийский суд приговорил Сущенко к 12 годам лишения свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости