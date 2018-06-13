В Крыму пропало электричество и мобильная связь

Вероятная причина - авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае.

В Крыму пропало электричество и мобильная связь
Фото: Depositphotos

В аннексированном Россией Крыму пропало электричество и есть перебои с мобильной связью.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По данным очевидцев, обесточен весь Симферополь - нет света в торговых центрах, кафе, не ходят троллейбусы. Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты.

Некоторые учреждения и предприятия включили генераторы.

Как сообщает ТАСС, причиной отключения электричества могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - рассказали в роSSийском МЧС.

Напомним, в феврале на роSSийском энергомосту в Крым произошла авария. Перебои с электричеством почувствовали более 100 тыс. жителей полуострова.

В июле прошлого года из-за аварии были отключены четыре ветки энергомоста: на полуострове не работали светофоры и остановились троллейбусы. В августе роSSийские энергетики ввели графики временного отключения электроснабжения на южном берегу Крыма из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии "Симферопольская - Ялта".

Несмотря на запуск третьей нитки роSSийского энергомоста весной 2016 года, в Крыму продолжаются отключения света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из РоSSии и по энергомосту из Кубани.


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