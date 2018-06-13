Приговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент Нидерландов

парламент Нидерландов

Парламент Нидерландов одобрил соглашение о суде по MH17 — обвинительные приговоры по делу о крушении «Боинга» над Донбассом могут быть исполнены в Украине.

Суд сможет при рассмотрении дел обвиняемых воспользоваться видеосвязью, сообщает DW.

«Нидерландские законодатели во вторник, 12 июня, одобрили соглашение, подписанное между их страной и Украиной с целью облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского «Боинга», включая использование видеосвязи. Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам. Одобрение соглашения «является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв», — заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Ранее, 6 июня, правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского «Боинга» в 2014 году в небе над Донбассом.

«По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство», — говорилось в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента. Еще раньше, в мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение «Боинга» на РоSSию.

В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство — граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.


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