Главу Госрезерва заподозрили в несогласованных командировках

С начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных.

Украинское правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Производство касается командировок, которые не были согласованы с первым вице-премьером Степаном Кубивым.

В частности, 23-25 мая глава Госрезерва находился в Литве на консультациях по созданию резерва нефти в Украине, однако ему не предоставляли отпуск и не согласовывали командировку.

Всего с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных, без согласования с Кубивым.

Напомним, Вадим Мосийчук возглавил Госрезерв 26 июня 2015 года. Ранее он был гендиректором компании по управлению активами "Райффайзен Аваль".

В 2016 году правительство назначило в отношении него служебное расследование. Однако, по итогам проверки первый вице-премьер Кубив предложил вместо увольнения ограничиться выговором.