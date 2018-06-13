Главу Госрезерва заподозрили в несогласованных командировках
С начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных.
Украинское правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Производство касается командировок, которые не были согласованы с первым вице-премьером Степаном Кубивым.
В частности, 23-25 мая глава Госрезерва находился в Литве на консультациях по созданию резерва нефти в Украине, однако ему не предоставляли отпуск и не согласовывали командировку.
Всего с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных, без согласования с Кубивым.
Напомним, Вадим Мосийчук возглавил Госрезерв 26 июня 2015 года. Ранее он был гендиректором компании по управлению активами "Райффайзен Аваль".
В 2016 году правительство назначило в отношении него служебное расследование. Однако, по итогам проверки первый вице-премьер Кубив предложил вместо увольнения ограничиться выговором.
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