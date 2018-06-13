Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

"За" проголосовали 527 депутатов, против - 124.

Европейский парламент в среду, 13 июня, проголосовал за выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

"За" проголосовали 527 членов ЕП, против - 124, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Первый транш в размере 500 млн евро возможен уже в сентябре.

"Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 1 млрд евро. Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины! Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ. Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС ", - прокомментировал решение Европарламента президент Украины Петр Порошенко. Напомним, 29 мая 2018 года комитет постоянных представителей государств Европейского Союза COREPER от имени Совета ЕС одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро и сроком действия два с половиной года.Кредит призван поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами. Выделение макрофинансовой помощи привязано к прогрессу в борьбе с коррупцией (в частности к созданию Антикоррупционного суда) и к выполнению программы МВФ .

В рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро.