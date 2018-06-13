Верховный Суд отказался пересматривать приговор роSSийскому военному Агееву
Суд решил, что оснований для кассации нет.
Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался пересматривать приговор Новоайдарского райсуда от 18 января, которым роSSийский военный Виктор Агеев был осужден к 10 годам лишения свободы.
"Я подал кассационную жалобу, но Верховный Суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований [для пересмотра приговора]", - сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз Українським Новинам.
По его словам, решение суд вынес в конце мая.
Агеев остается в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области, добавил Чевгуз.
Напомним, Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек. Он осужден по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
24 июня 2017 года возле Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ - кадровый роSSийский офицер Александр Щербак, среди пленных - Агеев.
То, что Виктор Агеев - военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс.
Минобороны РоSSии официально отказалось от Агеева, утверждая, что он не состоял на службе.
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