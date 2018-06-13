Трамп назвал сроки денуклеаризации КНДР

donald-tramp_kim-chen-yin

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда должен начаться процесс денуклеаризации КНДР.

«Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее, и думаю, что он вернется к себе и начнет его практически сразу», — сказал Трамп в интервью Fox News, имея в виду главу КНДР Ким Чен Ына.

Он добавил, что процесс «пойдет быстро». Ранее Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако допускает, что через год это окажется его ошибкой. Комментируя свои прежние жесткие высказывания в адрес Ким Чен Ына президент США подчеркнул, что впервые лично встретил Кима и поговорил с ним. Он отметил, что считает, что тот действительно хочет «сделать отличную работу для Северной Кореи».

Источник: УНИАН


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп назвал Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ"Трамп назвал Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ"
Трамп рассказал, что он думает о Ким Чен ЫнеТрамп рассказал, что он думает о Ким Чен Ыне
Волкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на ДонбассеВолкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе
Трамп показал Ким Чен Ыну видео про будущее КНДР
Помпео: США готовы ввести "беспрецедентные" гарантии безопасности КНДРПомпео: США готовы ввести "беспрецедентные" гарантии безопасности КНДР
Трамп устроил скандал после саммита G7Трамп устроил скандал после саммита G7
У Трампа заявили, что место Трюдо в адуУ Трампа заявили, что место Трюдо в аду
Трамп: Обама разрешил РоSSии забрать КрымТрамп: Обама разрешил РоSSии забрать Крым
Вексельберга назвали возможным спонсором "плана Артеменко"Вексельберга назвали возможным спонсором "плана Артеменко"
Юнкер ответил на предложение вернуть РФ в G8: Трамп меня больше не удивитЮнкер ответил на предложение вернуть РФ в G8: Трамп меня больше не удивит
Последние новости
Подгружаем последние новости