Трамп назвал сроки денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда должен начаться процесс денуклеаризации КНДР .

«Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее, и думаю, что он вернется к себе и начнет его практически сразу», — сказал Трамп в интервью Fox News, имея в виду главу КНДР Ким Чен Ына.

Он добавил, что процесс «пойдет быстро». Ранее Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако допускает, что через год это окажется его ошибкой. Комментируя свои прежние жесткие высказывания в адрес Ким Чен Ына президент США подчеркнул, что впервые лично встретил Кима и поговорил с ним. Он отметил, что считает, что тот действительно хочет «сделать отличную работу для Северной Кореи».