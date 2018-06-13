Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина

"Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра".

Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что силовые структуры готовят против него и других членов правительства провокации.

"Я презираю тех, кто сегодня разрушает основы нашей экономики. Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны, они являются действующими представителями правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров. Но я подчеркиваю, что вы все должны служить государству, не мне, не кому-то другому, а государству", - сказал Гройсман.

Премьер посетовал, что закон "Маски-шоу стоп!" в ряде регионов саботируют.

"Мы видим, что в некоторых регионах 20-30% решений происходит по процедуре, а все другое как принимали пачками, так и принимают. Я считаю, что это абсолютно недопустимо", - сказал он.

Глава правительства предложил внести законопроект об изменениях в этот закон. Они наделят предприятия правом инициировать служебные расследования против правоохранителей, проводивших незаконные обыски, и взыскивать с них материальный ущерб.