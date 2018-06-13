Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина

"Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра".

Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что силовые структуры готовят против него и других членов правительства провокации.

"Я презираю тех, кто сегодня разрушает основы нашей экономики. Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны, они являются действующими представителями правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров. Но я подчеркиваю, что вы все должны служить государству, не мне, не кому-то другому, а государству", - сказал Гройсман.

Премьер посетовал, что закон "Маски-шоу стоп!" в ряде регионов саботируют.

"Мы видим, что в некоторых регионах 20-30% решений происходит по процедуре, а все другое как принимали пачками, так и принимают. Я считаю, что это абсолютно недопустимо", - сказал он.

Глава правительства предложил внести законопроект об изменениях в этот закон. Они наделят предприятия правом инициировать служебные расследования против правоохранителей, проводивших незаконные обыски, и взыскивать с них материальный ущерб.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Возле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в ВишневомВозле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в Вишневом
Гройсман отправил Линчевского лечить онкобольныхГройсман отправил Линчевского лечить онкобольных
В Freedom House заявили об угрозе для демократии в Украине со стороны ультраправыхВ Freedom House заявили об угрозе для демократии в Украине со стороны ультраправых
Сытник заявил, что не боится аудитаСытник заявил, что не боится аудита
В Генпрокуратуре заявили, что Ставицкий отказался от сделки со следствием еще в 2016
США ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБСША ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБ
У Трампа заявили, что место Трюдо в адуУ Трампа заявили, что место Трюдо в аду
Лидеры стран G7 высказались против возвращения РоSSии в "Большую семерку"Лидеры стран G7 высказались против возвращения РоSSии в "Большую семерку"
Власти Канады против присоединения РоSSии к G7Власти Канады против присоединения РоSSии к G7
Гройсман призвал не преувеличивать роль Данилюка в переговорах с ЗападомГройсман призвал не преувеличивать роль Данилюка в переговорах с Западом
Последние новости
Подгружаем последние новости