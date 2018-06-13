Гослекслужба отозвала запрет на болгарскую вакцину БЦЖ

Препарат полмесяца был на карантине из-за неумелого медработника.

Гослекслужба отозвала запрет на болгарскую вакцину БЦЖ
Фото: puls-gazeta.dp.ua

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвала запрет на серию №297 болгарской вакцины против туберкулеза "Вакцина БЦЖ, лиофилизированная" производства BB-NCIPD Ltd.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Решение принято 12 июня после расследования, показавшего отсутствие связи между неблагоприятным событием, на основании которой был введен запрет, и применением вакцины.

Какое именно неблагоприятное событие произошло, в распоряжении не указано.

В то же время сообщается, что оно связано с нарушением техники введения вакцины, а не самим препаратом.

В связи с этим Гослекслужба требует обеспечить каждую поставку вакцин и других лекарственных средств, закупаемых через международные специализированные организации, инструкцией для медицинского применения на украинском языке, а также разработать памятку для медицинских работников об особенностях применения вакцин.

Напомним, что в марте Гослекслужба уже издавала временный запрет на данную серию вакцины после смерти ребенка в Сумской области. Однако после заключения региональной группы оперативного реагирования запрет был отменен.

Болгарская вакцина серии 297 была поставлена в Украину Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в сентябре 2017 года. Срок ее пригодности истекает в конце февраля 2020 года.

Вакцину БЦЖ против туберкулеза детям вводят в первые дни после рождения, ревакцинация - в 7 лет.


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