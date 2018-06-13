Возле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в Вишневом

Вместо парка могут появиться два десятка новых высоток.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Утром 13 июня возле Киевского апелляционного хозяйственного суда прошла акция протеста против строительства жилого квартала в Вишневом на земельном участке, который по генплану города должен быть парковой зоной.

Как сообщает корреспондент LB.ua, около десятка жителей пригорода Киева устроили возле суда, который рассматривает иск о расторжении договора аренды с застройщиком, театральную акцию с "живой статуей Фемиды".

Компания ООО "Евро 2000" планирует построить в Вишневом между улицей Машиностроителей и Святошинской до 26 многоэтажных домов. 22 мая на этом участке уничтожили около 500 молодых деревьев, которые высадили местные активисты.

В тот же день протестующие в знак протеста перекрыли въезд в Вишневое со стороны окружной дороги.