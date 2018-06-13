Возле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в Вишневом

Вместо парка могут появиться два десятка новых высоток.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Утром 13 июня возле Киевского апелляционного хозяйственного суда прошла акция протеста против строительства жилого квартала в Вишневом на земельном участке, который по генплану города должен быть парковой зоной.

Как сообщает корреспондент LB.ua, около десятка жителей пригорода Киева устроили возле суда, который рассматривает иск о расторжении договора аренды с застройщиком, театральную акцию с "живой статуей Фемиды".

Компания ООО "Евро 2000" планирует построить в Вишневом между улицей Машиностроителей и Святошинской до 26 многоэтажных домов. 22 мая на этом участке уничтожили около 500 молодых деревьев, которые высадили местные активисты.

В тот же день протестующие в знак протеста перекрыли въезд в Вишневое со стороны окружной дороги.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против КабминаГройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина
Глава Касационного админсуда: делам в отношении участников акций протеста с самого начала дали политическую окраскуГлава Касационного админсуда: делам в отношении участников акций протеста с самого начала дали политическую окраску
США ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБСША ввели санкции против троих граждан РФ и пяти компаний из-за контактов с ФСБ
Лидеры стран G7 высказались против возвращения РоSSии в "Большую семерку"Лидеры стран G7 высказались против возвращения РоSSии в "Большую семерку"
Власти Канады против присоединения РоSSии к G7Власти Канады против присоединения РоSSии к G7
ГПУ завела дело на Мураева по статье государственная изменаГПУ завела дело на Мураева по статье государственная измена
США пригрозили ужесточить санкции против КНДР, если дипломатия не сработаетСША пригрозили ужесточить санкции против КНДР, если дипломатия не сработает
Автор скандального "досье Трампа" подал иск против трех роSSийских олигарховАвтор скандального "досье Трампа" подал иск против трех роSSийских олигархов
Венецианская комиссия призвала обеспечить функционирование Антикоррупционного судаВенецианская комиссия призвала обеспечить функционирование Антикоррупционного суда
Депутат Европарламента: санкции против РоSSии вызывают дискуссии, но их все равно будут продлеватьДепутат Европарламента: санкции против РоSSии вызывают дискуссии, но их все равно будут продлевать
Последние новости
Подгружаем последние новости