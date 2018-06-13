НАБУ расследует незаконное обогащение замглавы АП Филатова

Доходы гражданской жены чиновника не указаны в его декларации.

НАБУ расследует незаконное обогащение замглавы АП Филатова
Алексей Филатов
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова.

"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации Президента", - сообщила Українським Новинам пресс-служба НАБУ.

Там добавили, что все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно.

В декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ расследовать возможное незаконное обогащение Филатова.

В мае проект "Наші гроші з Денисом Бигусом" обнародовал расследование, согласно которому Алексей Филатов не указал в декларации гражданскую жену-юристку Анну Бабич, которая после его назначения получила несколько очень выгодных контрактов.

Позже адвокат Марина Паринова заявила, что НАБУ отказалось возбуждать уголовное производство по фактам, изложенным в этом расследовании.


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