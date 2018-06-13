Италия вызвала посла Франции из-за обвинений Макрона
Французский президент назвал циничным отказ итальянских властей принимать судно с мигрантами.
Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези вызвал на аудиенцию посла Франции в Италии. Это связано с обвинениями французского президента Эммануэля Макрона в адрес итальянского правительства в связи с ситуацией вокруг судна Aquarius, сообщается на сайте МИД Италии.
Во вторник Макрон назвал действия властей Италии в ситуации со спасательным судном Aquarius с африканскими мигрантами на борту, которому не дали причалить у итальянских берегов, циничными и безответственными.
9 июня корабль гуманитарной организации SOS Mediterr?neo подобрал у берегов Ливии 629 мигрантов. Судно взяло курс на Италию, но новое правительство страны закрыло порты и перенаправило Aquarius на Мальту.
Мальта тоже отказалась впустить судно. В итоге Aquarius согласилась принять Испания.
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